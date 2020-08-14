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محافظات

ضبط خلاطة ومواد بناء قبل استخدامهم في بناء مخالف بالشرقية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:32 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي
اصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه تعليمات مشددة  لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاوله للبناء المخالف بدون ترخيص وإزالة المخالفات فى المهد على نفقه المخالف ومصادره أدوات البناء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه فقد اكد اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس قيام أحد المواطنين بوضع معدات وأدوات بناء فى الشارع الواقع خلف الساحة الشعبية بالمدينة بغرض البناء دون وجود تراخيص قانونية.
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وعلى الفور انتقلت لجنه مشكله من رئاسة المركز بمشاركة قسم الإشغالات ومسئول قسم التنظيم إلى المكان المذكور وتم مصادرة معدات البناء قبل الشروع فى إستكمال أعمال البناء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإمتثال للقوانين وعدم مخالفتها حتى لايعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية ، كما أعطى تعليمات مشددة للاجهزه التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات البناء المخالف وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة .
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