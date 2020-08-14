العربية للدراسات الأمنية: الجماعات التكفيرية صنيعة إخوانية.. فيديو

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية، إن تاريخ جماعة الإخوان الارهابية ، منذ عام 1928 ، وهو مليء بالعمليات الأرهابية ، متخفية وراء شخصيات تدعي التدين .





وأَضاف العميد سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الشعب المصري والعربي ، أدرك مؤخرا ، عنف جماعة الأخوان الأرهابية ، وخاصة بعد فض اعتصامات رابعة .





وأشار "راغب" ، إلى أن جماعة الأخوانن كانت تتعمد الحرق وقطع الطرق ، وتهديد الكنائس ، خلال فترات الاعتصامات .





وأوضح "راغب" ، أن جميع الجماعات الارهابية ، أمثال "التكفير والهجرة " وغيرها، أصلها جماعة الإخوان.



