AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العربية للدراسات الأمنية: الجماعات التكفيرية صنيعة إخوانية.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان رأفت
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية، إن تاريخ جماعة الإخوان الارهابية ، منذ عام 1928 ، وهو مليء بالعمليات الأرهابية ، متخفية وراء شخصيات تدعي التدين .

وأَضاف العميد سمير راغب ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الشعب المصري والعربي ، أدرك مؤخرا ، عنف جماعة الأخوان الأرهابية ، وخاصة بعد فض اعتصامات رابعة .

وأشار "راغب" ، إلى أن جماعة الأخوانن كانت تتعمد الحرق وقطع الطرق ، وتهديد الكنائس ، خلال فترات الاعتصامات .

وأوضح "راغب" ، أن جميع الجماعات الارهابية ، أمثال "التكفير والهجرة " وغيرها، أصلها جماعة الإخوان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية هددت المصريين بشكل علني قبل ثورة 30 يونيو.. فيديو

ترشيحاتنا

إسرائيل: ألقينا 5000 قنبلة على أسلحة كانت تجهز ضدنا من قبل حزب الله وإيران

الحكومة: حذف المستفيدين بـ مبادرة ما يغلاش عليك من البطاقات التموينية غير حقيقي

انتشال آخر ضحايا غرق معدية البحيرة..تفاصيل

برلماني يوجه رسالة هامة للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

أحمد عيد عبدالملك يرد على زاهى حواس: الفراعنة أهلاوية.. بس اللعيبة بتحب الأهرامات

AdvertisementS

رغم تراجع معدلات الإصابة..الحكومة: استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولا صحة لتوقفها

بعد تسريب عقد الزواج .. تعرف على فارق العمر بين هيفاء وهبى ومحمد وزيرى

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هبوط أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين على الأسعار القديمة

وزير التعليم يعلق على تغيير قيادات وزارته بشكل مفاجئ: نجدد الدماء وهذا شأن داخلي

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية

الأغذية العالمي: مشروعات لدعم المزارعين فى 60 قرية بخمس محافظات مصرية

نشرة الفن| وفاة الفنان سمير الإسكندراني وأول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. النواب يناقش عقوبات التنمر

سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي وطلب الرحيل الى بيراميدز.. سيدهشك

لا يجوز.. محمد فضل الله يكشف قانونية عرض إعلان رمضان صبحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير