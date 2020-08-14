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أخبار العالم

يسهم في استقرار المنطقة.. الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الإمارات وإسرائيل

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:44 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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القسم الخارجي
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام متفرقة، قال الاتحاد إن الاتفاق يسهم في الاستقرار الإقليمي، مؤكدا التزامه بحل الدولتين ودعم المفاوضات المباشرة.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
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