يسهم في استقرار المنطقة.. الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الإمارات وإسرائيل

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية.





ووفقًا لوسائل إعلام متفرقة، قال الاتحاد إن الاتفاق يسهم في الاستقرار الإقليمي، مؤكدا التزامه بحل الدولتين ودعم المفاوضات المباشرة.



