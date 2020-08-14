هيئة الكتاب تصدر مسرح برناردشو في مئوية علي الراعي

صدر حديثا عن الهيئة العامة للكتاب ٬ كتاب "مسرح برنارد شو..دراسة تحليلية لأصوله الفنية والفكرية" للناقد الراحل علي الراعي٬ الذي حصل به على درجة الدكتوراة من جامعة برمنجهام، على هامش احتفال لجنة المسرح بمئوية دكتور علي الراعي.





الكتاب محاولة لإظهار الفنية التي تتجسد في مسرحيات "شو" وفصوله الثمانية تتضمن الدليل تلو الدليل علي أن الكاتب الأيرلندي الكبير قد كان يعلم الكثير عن مقتضيات الصنعة المسرحية وأنه قد استخدم بعض هذه المقتضيات بنجاح كبير.





أما عن نصيب مسرحياته من اهتمام معاصرينا٬ فلن نعدو الحقيقة إذا ما نحن قلنا إن المسرحيات لم تنس بعد. وأنها لا تزال تملأ دور العرض بالمتفرجين في كل مرة تمثل فيها في إنجلترا وأمريكا وغيرها من البلاد.





بينما أحدثت إحدي مسرحياته وهي "سوء زواج" نفس الضجة القديمة حينما قدمتها الإذاعة البريطانية في التليفزيون عام 1954 فانقسم الناس إزائها إلي معارضين ساخطين وراضين مصفقين وهذا كله يدل علي أن مركز "شو" في المسرح المعاصر مازال وطيدا.







