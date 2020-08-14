التعداد السكاني بالشرقية يتجاوز 7.5 ملايين نسمة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها ، وكذلك تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقا لخطة الدولة وإهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكل الطرق الممكنة.

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من جانبه أوضح أبو زيد عطية مدير عام المجلس القومي للسكان أن أبرز إختصاصات المجلس هي التصدي للمشكلة السكانية ، وإدارته للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات الشريكة.





وأضاف مدير عام المجلس القومي للسكان أن تعداد سكان محافظة الشرقية التقديري 7558155 نسمه في 31 مارس 2020 حيث بلغ عدد المواليد خلال الفترة من يناير حتي مارس 2020 ( 37709) مولود مرتفعًا بنحو 0.02 % مقارنة بنظيره عام 2019، وبلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة ( 10289) نسمة منخفضا بنحو 0.7 % مقارنة بنظيره عام 2019 كما بلغ عدد الوفيات الرضع (589) وفاه مرتفعا بنحو 19.9% مقارنة بنظيره عام 2019 .





وسجلت 10 مراكز ومدن إرتفاعًا في عدد المواليد اعلاها مركز منيا القمح مقارنه بنظيره عام 2019 بنسبه زياده 6.6 % .





وسجلت 9 مراكز ومدن انخفاضا في عدد المواليد اعلاها مدينه منشأة ابو عمر مقارنه بنظيره عام 2019 بنسبة انخفاض 18.8 % مقارنه بنظيرها عام 2019





وسجل 16 مركز ومدينة ارتفاعا في وفيات الرضع اعلاها مدينه الصالحية بنسبه 112.5 % مقارنه بنظيرتها عام 2019 .





بينما سجلت مدينتي ههيا ومنشأة ابو عمر انخفاضا في عدد وفيات الرضع اعلاها مدينة منشأة ابو عمر بنسبة 16.6 % مقارنة بنظيرتها عام 2019





أشار مدير عام المجلس القومي للسكان إلي أن تعداد سكان محافظة الشرقية التقديري 7584371 نسمه في 30 يونيه 2020 حيث بلغ عدد المواليد خلال الفترة من أبريل حتي يونيه 2020 ( 38008) مولود منخفضا بنحو 2.8 % مقارنة بنظيره عام 2019 .





وبلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة ( 11792) نسمة مرتفعا بنحو 34.6 % مقارنة بنظيره عام 2019، كما بلغ عدد الوفيات الرضع (407) وفاه منخفضا بنحو 6.9% مقارنه بنظيره عام 2019 .





سجلت 6 مراكز ومدن ارتفاعا في عدد المواليد اعلاها مدينة العاشر من رمضان مقارنه بنظيرتها عام 2019 بنسبه زياده 21.5 %





وسجل 12 مركز ومدينة انخفاضا في عدد المواليد اعلاها مدينه القنايات مقارنه بنظيرتها عام 2019 بنسبه 15.3 % مقارنه بنظيره عام 2019





وسجل 18 مركز ومدينة ارتفاعا في وفيات الرضع اعلاها مركزي بلبيس ومشتول السوق بنسبه 61.7 %، 61.6 % مقارنه بنظيرتيهما عام 2019





بينما سجلت مدينة منشأة ابو عمر خفضا بنسبة 4.2 % وسجل 9 مراكز ومدن ارتفاعا في عدد وفيات الرضع اعلاها مدينه منشأة أبو عمر بنسبه 125 %





وسجلت 10 مراكز ومدن انخفاضا في عدد وفيات الرضع اعلاها مركز ومدينة فاقوس بنسبة 53.8 مقارنة بنظيرتها عام 2019.