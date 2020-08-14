AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

للمرة الأولي في المنطقة.. إجراء إماراتي جديد لمكافحة كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:57 م
إسعاف طائر
إسعاف طائر
Advertisements
محمود نوفل
دشنت شرطة أبوظبي نظام النقل الطبي بالإسعاف الجوي عبر الكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية عبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والدولة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وأكد العقيد طيار عبيد محمد الشميلي نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية خلال تدشينه النظام اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات والارتقاء بمسيرة العمل التطويري .

وقال نائب مدير إدارة طيران شرطة ابوظبي أن تلك الخطورة تأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الدعم والإمكانات بما يحقق أرقي وأفضل الخدمات في مجتمعنا.

وبدوره أوضح الرائد طبيب علي سيف الظهوري أخصائي طب الطيران بشرطة أبوظبي أن الكبسولة تعتبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية من مؤسسة صحية إلى أخرى عبر الاسعاف الجوي مع ضمان عدم نقل العدوى للآخرين أو الطاقم المشرف على العلاج مشيرًا إلى أنه يمكن استخدامها مستقبلًا لكافة أنواع الأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناولت إجراءات امتحانات الثانوية العامة.. الحكومة تستعرض جهود مواجهة فيروس كورونا.. 3 تحديثات لـ بروتوكول علاج كوفيد 19.. وبلازما المتعافين أثبتت فاعليتها مع الحالات الحرجة

بعد تراجع أعداد مصابي كورونا.. إغلاق 3 مستشفيات عزل وعودتها لـ العمل الطبيعي

الاطفال أكثر عرضة للمواد الفيروسية| متعافو كورونا معرضون للإصابة بمرض خطير.. وأدوية المناعة تحارب الفيروس

شهود عيان يروون التفاصيل الكاملة لغرق معدية نقل مواطنين بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لـ غرق معدية بالركاب في البحيرة والعثور على جثتين والبحث عن 8 آخرين

ننشر أسماء مصابي غرق معدية البحيرة

ترشيحاتنا

إنقاص الوزن السريع.. جرب هذا المشروب الجديد بالمنزل

ذكرت 5 مرات.. وزير الأوقاف: القرآن الكريم تحدث عن مصر كدولة ومدينة وملك قوي

فيديو جراف.. أسرار فى حياة الفنان الراحل سمير الإسكندراني

دعاء آخر السنة الهجرية وأولها

لن نتوجه للملعب.. مجلس المصري يكشف أسباب عدم خوض مباراة الإسماعيلي فى الدورى

أحمد عيد عبدالملك يرد على زاهى حواس: الفراعنة أهلاوية.. بس اللعيبة بتحب الأهرامات

AdvertisementS

رغم تراجع معدلات الإصابة..الحكومة: استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولا صحة لتوقفها

بعد تسريب عقد الزواج .. تعرف على فارق العمر بين هيفاء وهبى ومحمد وزيرى

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هبوط أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين على الأسعار القديمة

وزير التعليم يعلق على تغيير قيادات وزارته بشكل مفاجئ: نجدد الدماء وهذا شأن داخلي

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية

الأغذية العالمي: مشروعات لدعم المزارعين فى 60 قرية بخمس محافظات مصرية

نشرة الفن| وفاة الفنان سمير الإسكندراني وأول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. النواب يناقش عقوبات التنمر

سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي وطلب الرحيل الى بيراميدز.. سيدهشك

لا يجوز.. محمد فضل الله يكشف قانونية عرض إعلان رمضان صبحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة الأميرات.. ابنة أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير