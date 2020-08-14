للمرة الأولي في المنطقة.. إجراء إماراتي جديد لمكافحة كورونا

دشنت شرطة أبوظبي نظام النقل الطبي بالإسعاف الجوي عبر الكبسولة الحاضنة للأمراض المعدية عبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والدولة وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد-19.





وأكد العقيد طيار عبيد محمد الشميلي نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية خلال تدشينه النظام اهتمام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات والارتقاء بمسيرة العمل التطويري .





وقال نائب مدير إدارة طيران شرطة ابوظبي أن تلك الخطورة تأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت الدعم والإمكانات بما يحقق أرقي وأفضل الخدمات في مجتمعنا.





وبدوره أوضح الرائد طبيب علي سيف الظهوري أخصائي طب الطيران بشرطة أبوظبي أن الكبسولة تعتبر نظام عزل متكامل لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض معدية من مؤسسة صحية إلى أخرى عبر الاسعاف الجوي مع ضمان عدم نقل العدوى للآخرين أو الطاقم المشرف على العلاج مشيرًا إلى أنه يمكن استخدامها مستقبلًا لكافة أنواع الأمراض المعدية.