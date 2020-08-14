وصفها القرآن بخزائن الأرض.. وزير الأوقاف: مصر بلد مكرام لمن يقصدها

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم ذكر مصر 5 مرات في القرآن الكريم يصفها بأنها مدينة عامرة ، مضيفا أنه عندما يتحدث القرآن عن مصر فهي مدينة لها ملك ونظام ودولة عظيمة منذ آلاف السنين.





وأوضح الوزير خلال خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص تحت عنوان " أعمدة بناء الدولة" أن القرآن تحدث عن مصر على لسان مؤمن فرعون قال تعالى " يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأرْضِ ) وسمي خزائن مصر بخزائن الأرض قال تعالى" اجعلني على خزائن الأرض".





وأضاف: تحدث القرآن عنها أنها بلد كريم لمن يقصدها فقال "وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (59) .





وقال وزير الأوقاف: مصر بلد مكرام وكانت مركز تجاري عندما أصابت الفاقة الدول المحيطة فجاء اخوة يوسف لمصر في قوله تعالى فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) .





وأشار إلى أن مصر كانت مركز اقليمي لبيع الحبوب والغلال لما كان يحتاجه العصر وقتها.



