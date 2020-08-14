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حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:31 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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قسم المحافظات
أصيب 5 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سياره ملاكي علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي الصحراوي اتجاه اسكندريه الكيلو ١٠٩، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. 

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال 5 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، و المصابين هم: "محمد حسن عباس ٥٧ سنه ، محمد مجدي السيد ١٠ سنوات ، حمزه محمد صلاح الدين ٦ سنوات، عمرو محمد حسين عباس ١٥ سنه، سجده محمد صلاح الدين ٤ سنوات" جميعهم مقيمين في القاهرة، تم عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات الطبيه اللازمه

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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