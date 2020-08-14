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عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ يعتمد على الخبرات وليست الشعبية.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:54 م
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
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شيرين عادل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، رئيس تحرير جريدة الشروق، ان هناك اختصاصات لمجلسي النواب والشيوخ.  

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق خلال استضافته   ببرنامج صباح الخير يا مصر ، ان هناك قوانين مختلفة سيناقشها مجلس الشيوخ وسيعمل على اقرارها بمجرد وصولها لمجلس النواب . 

 وأشار الى أن مجلس الشورى سيعمل على عدم اقتصار مجلس واحد وهو مجلس للنواب للمناقشة واقرار القوانين مما يساعد على تعدد وجهات النظر المختلفة. 

ولفت  عماد الدين حسين إلى أن مجلس النواب يعتمد على الشعبية باختلاف وظيفة المرشح المتقدم للانتخاب، بخلاف مجلس الشيوخ الذى يعتمد على الخبرات والمختصين.  

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