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تعليم

تعليم مطروح تعلن عن مجموع القبول بالمدارس الفنية بعد خفض الحد الأدنى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:30 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية الفنية بالمحافظة بجميع نوعيتها (صناعي _ زراعي _تجاري وفندقي).

 وأشار الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى  انه تم النزول بمجموع القبول بجميع مراحل  الثانوى الفنى على مستوى مدن المحافظة بعد حصر الاماكن المتوافرة .

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واضاف انه تم النزول بمجموع القبول  للثانوية الفندقية   ليصل الى 209 درجة  بينما تم النزول للقبول للثانوى التجارى بمجموع 140 درجة  بينما بلغ القبول للتعليم الفنى الصناعى 197 درجة  بينما بلغ القبول للتعليم الفنى الزراعى 183 درجة .

 

واوضح النيلى ان المحافظ  وافق على النزول بالحد الادنى للقبول بمرحلة التعليم الثانوى العام (المرحلة الثانية) على مستوى مراكز ومدن المحافظة بحد ادنى 215 درجة.

 

ووأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان الحد الادنى للقبول بالمدارس بمدن ومراكز المحافظة يتم تحديدة بعد دراسة الفراغات والاماكن الشاغرة .

تعليم مطروح تعلن عن مجموع القبول بالمدارس الفنية بعد خفض الحد الأدنى
تعليم مطروح تعلن عن مجموع القبول بالمدارس الفنية بعد خفض الحد الأدنى
تعليم مطروح تعلن عن مجموع القبول بالمدارس الفنية بعد خفض الحد الأدنى
تعليم مطروح تعلن عن مجموع القبول بالمدارس الفنية بعد خفض الحد الأدنى
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