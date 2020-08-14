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حوادث

ضبط شخص اشترك مع آخر خارج البلاد في جرائم الاتجار في العملة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:34 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة دمياط ، زوج شقيقته حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة دمياط "متواجد حاليا بإحدى الدول الأجنبية") بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول بإستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول ، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على تطبيق مُحمل بالعديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ( 3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة جنيه مصرى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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