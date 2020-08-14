خبير علاقات دولية: دول أوروبية تبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب انتهاكات شرق المتوسط

قال توفيق قويدر خبير العلاقات الدولية بباريس، إن الاعتداءات التركية
مازالت موجودة فى الشرق المتوسط، موضحا أن أطماعها تتمثل فى مصادر الطاقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحتوي تلك الأزمة، موضحا أن هناك عدد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي تعمل على بحث الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد تركيا
بسبب أعمال التنقيب وانتهاكاتها فى شرق البحر المتوسط.
ووفقًا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بنظيره الأمريكي مايك بومبيو في فيينا اليوم الجمعة لمناقشة التطورات في شرق البحر المتوسط.
كما سيلتقي دندياس نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج الذي سيشارك معه في الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، المقرر أن يعقد اليوم أيضا.
ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاجتماع لبحث التوتر في شرق المتوسط، وذلك بعد أن دعت إليه اليونان لمناقشة استفزازات أنقرة.