خبير علاقات دولية: دول أوروبية تبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا بسبب انتهاكات شرق المتوسط

ووفقًا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بنظيره الأمريكي مايك بومبيو في فيينا اليوم الجمعة لمناقشة التطورات في شرق البحر المتوسط.





كما سيلتقي دندياس نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج الذي سيشارك معه في الاجتماع الطارئ لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، المقرر أن يعقد اليوم أيضا.



