عروض فنية وثقافية منوعة على قصر ثقافة مطروح

قدم قصر ثقافة مطروح وسيوة وبرانى العديد من العروض الفنية والثقافية والدينية المنوعة في إطار برنامج إبداعات الفنون بفرع ثقافة مطروح فى ليالي الصيف الحالى. إطار





وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عروضا ورقصات فنية علي المسرح المتنقل بقصر ثقافة مطروح والذى نال إعجاب المواطنين.









كما تم مناقشة كتاب الإمام النسائي عن الإمام علي بواسطة الشيخ عبدالباسط الخنيزي بيت ثقافة براني.





ونُظمت محاضرة ( الشعر _ علم العروض ) والذى قام به علاء أبو خلعة بقصر ثقافة الطفل بمطروح كما قدمت الفنانة هند عبدالحميد ورشة طباعة علي القماش بقصر ثقافة الطفل .





وأقيمت أيضا محاضرة ( عمر المختار بين مصر وليبيا ) للإذاعي إسماعيل حميدة قصر ثقافة مطروح ومحاضرة ( الأمية في مصر والقضاء عليها) لعادل مسلم...مدير فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح.



