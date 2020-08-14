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ثقافة

عروض فنية وثقافية منوعة على قصر ثقافة مطروح

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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ايمن محمود
قدم قصر ثقافة مطروح وسيوة  وبرانى العديد من العروض الفنية والثقافية والدينية المنوعة في إطار برنامج إبداعات الفنون بفرع ثقافة مطروح فى ليالي الصيف  الحالى.

وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عروضا ورقصات فنية علي المسرح المتنقل بقصر ثقافة مطروح والذى نال إعجاب المواطنين.


كما تم مناقشة كتاب الإمام النسائي عن الإمام علي بواسطة الشيخ عبدالباسط الخنيزي بيت ثقافة براني.

ونُظمت محاضرة ( الشعر _ علم العروض ) والذى قام به علاء أبو خلعة  بقصر ثقافة الطفل بمطروح كما قدمت الفنانة هند عبدالحميد ورشة طباعة علي القماش بقصر ثقافة الطفل .

وأقيمت أيضا محاضرة ( عمر المختار بين مصر وليبيا ) للإذاعي إسماعيل حميدة قصر ثقافة مطروح ومحاضرة ( الأمية في مصر والقضاء عليها) لعادل مسلم...مدير فرع هيئة تعليم الكبار بمطروح.

كما قدم فرع ثقافة مطروح فريق المواهب  لعدد من أبناء مطروح عبدالرحمن أيمن والشاعرة إسراء والفنان محمد عبدالمنعم الفنانة منه الله، وورشة التشكيل للفنانة نهلة عبد القادر.
عروض فنية وثقافية منوعة على قصر ثقافة مطروح
عروض فنية وثقافية منوعة على قصر ثقافة مطروح
عروض فنية وثقافية منوعة على قصر ثقافة مطروح
عروض فنية وثقافية منوعة على قصر ثقافة مطروح
عروض فنية وثقافية منوعة على قصر ثقافة مطروح
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