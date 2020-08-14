بسبب كورونا.. وفاة ممرضة بمستشفى العبور للتأمين الصحي بـ كفرالشيخ





وكانت رشا السيد، الممرضة بقسم النساء والتوليد بمستشفى العبور، قد أصيبت بفيروس كورونا اللعين أثناء أداء عملها، وجرى نقلها إلى قسم العزل.





وقالت مصدر طبي، لـ"صدى البلد"، إن الممرضة المتوفاة جرى نقلها إلى مستشفى عزل بلطيم منذ فترة، وتوفيت صباح اليوم، متأثرة بفيروس كورونا.





جدير بالذكر أن، الممرضة المتوفاة تضاف إلى سجل شهداء جيش مصر الأبيض، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لمحاربة وباء كورونا اللعين.

سجل مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، اليوم، وفاة الممرضة رشا السيد، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وصراعها مع المرض.