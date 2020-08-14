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محافظات

لسرعة الانتهاء منها.. محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال الرصف الجارية بنطاق حي غرب المنصورة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعد بغدادى رئيس الوحده المحلية لحى غرب المنصورة بمتابعة أعمال الرصف الجارى تنفيذها بنطاق الحى، حيث يجرى العمل حاليا فى رفع كفاءة ورصف منطقة شارع ( ٥ ) من شارع الترعة وذلك فى إطار خطة المحافظة  لرفع كفاءة الشوارع والميادين  بنطاق المحافظة. 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة متابعه المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات.

ووجه المحافظ لرئيس الحي، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنيه للتنفيذ وسرعة الانتهاء الاعمال تحقيقا لرضا المواطنين.

من جانبه،قال سعد بغدادى ، رئيس حى غرب إن المحور الجارى تنفيذه يصل مابين شارعى الترعة ومنطقة شارع النخلة ، بطول ٤٠٠٠ متر مسطح بتكلفة تقدر بمليون جنية ،مشيرا إلى أنه تم تزويد الشارع بعدد ١٣ بلاعة لصرف مياة الأمطار، وتم مراعاة مناسيب ودرجة الميل بالشوارع الخاضعة لعملية الترميم والرصف وإعادة رد الشئ لأصلة بحيث تسمح بصرف مياه الأمطار للقضاء على مشكلة تراكم المياه بالشوارع والميادين بموسم الشتاء.
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