لسرعة الانتهاء منها.. محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال الرصف الجارية بنطاق حي غرب المنصورة

عمال الرصف الجارى تنفيذها بنطاق الحى، حيث يجرى العمل حاليا فى رفع كفاءة ورصف منطقة شارع ( ٥ ) من شارع الترعة وذلك فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة. كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعد بغدادى رئيس الوحده المحلية لحى غرب المنصورة بمتابعة أ





وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة متابعه المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بالمحافظات.





ووجه المحافظ لرئيس الحي، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنيه للتنفيذ وسرعة الانتهاء الاعمال تحقيقا لرضا المواطنين.



