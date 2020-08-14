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وزير خارجية النمسا: جائحة كورونا تستلزم تكاتف جميع دول العالم.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:54 م
وزير خارجية النمسا
وزير خارجية النمسا
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نورهان رأفت
قال وزير خارجية النمسا ، إن جائحة كورونا تستلزم أن تتكاتف جميع الدول مع بعضها ، من أجل تخطيها ، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية .

كما رحب وزير خارجية النمسا ، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي ، بالمجهودات التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية ، في سبيل تمرير الأتفاق بين الأمارات واسرائيل، وبخصوص الأزمة في منطقة شرق المتوسط .

وأدان وزير خارجية النمسا ، أفعال تركيا في شرق المتوسط ، موضحا ضرورة أن يراجع الأتحاد الأوروبي ، موقفه من الجانب ، وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة .

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ، إن النمسا شريك موثوق للولايات المتحدة ، وقوى حقيقة للقوى الوطنية .



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