وزير خارجية النمسا: جائحة كورونا تستلزم تكاتف جميع دول العالم.. فيديو

قال وزير خارجية النمسا ، إن جائحة كورونا تستلزم أن تتكاتف جميع الدول مع بعضها ، من أجل تخطيها ، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية .





كما رحب وزير خارجية النمسا ، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي ، بالمجهودات التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية ، في سبيل تمرير الأتفاق بين الأمارات واسرائيل، وبخصوص الأزمة في منطقة شرق المتوسط .





وأدان وزير خارجية النمسا ، أفعال تركيا في شرق المتوسط ، موضحا ضرورة أن يراجع الأتحاد الأوروبي ، موقفه من الجانب ، وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة .





من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ، إن النمسا شريك موثوق للولايات المتحدة ، وقوى حقيقة للقوى الوطنية .











