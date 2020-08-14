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برلمان

برلماني: مخالفات البناء من أخطر الجرائم الاجتماعية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:53 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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فريدة محمد
أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها أن مخالفات البناء من أخطر الجرائم الاجتماعية ، سواء تعلقت بالمخالفة في الارتفاعات التي تهدد حياة الناس ، أم تعلقت بمخالفة المواصفات التي قد تؤدي إلى انهيار المبنى على رءوس من فيه، أم تعلقت بالاعتداء على حرم الطريق أو حرم النهر وضيّقت على الناس حركة حياتهم ، ناهيك عن مدى الضغط على حركة المرور ، وعلى كثافة المدارس ، وعلى مرافق المياه ، والكهرباء، وسائر المرافق الأخرى ، وعلى إعاقة حركة سيارات الإسعاف والإطفاء ، وكل ذلك يدخل في عداد الجريمة الاقتصادية والاجتماعية.

وناشد "مسعود"، جميع العاملين في مجال الإسكان والتشييد والبناء اعتبار هذه التصريحات صرخة ضمير وطني من عالم كبير وجليل في قيمة وقامة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كما ناشد المهندس أمين مسعود،جموع المواطنين الذين لديهم مخالفات في المباني بالإسراع إلى لجان التصالح لإنهاء هذا الملف ، مشيدا بتأكيد الدكتور محمد مختار جمعة بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، ولا توجد مفسدة أشد من تعريض حياة الناس للخطر ، وأن الأولوية أولا لإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الحياة  ، ثم لما يحقق مصالح الناس في حركة حياتهم بما يكفل سبل العيش الكريم بعيدا عن كل مظاهر الاختناق العمراني ، وفِي المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تنشئها الدولة متسع كبير للمدن العصرية التي توفر المسكن اللائق عصريا وإنسانيا في إطار بناء دولة عصرية تستعيد وجهها الحضاري بقوة تليق بتاريخها الحضاري والمعماري العظيم وحاضرها ومستقبلها المشرق بإذن الله تعالى.

كما أشاد بقرار وزير الأوقاف بتخصيص خطبة الجمعة بعد القادمة يوم ٢١ / ٨ / ٢٠٢٠م عن موضوع " مخاطر مخالفات البناء واشتراطاته " ، تأكيدًا على أن الخطاب الديني ليس بمعزل عن قضايا المجتمع ، وأنه يمكن أن يسهم ولو بدور توعوي هام في معالجة كثير من قضاياه ، وخاصة القضايا الاجتماعية والمجتمعية ، فالدعوة في قلب المجتمع وخدمة قضاياه.

وطالب المهندس أمين مسعود من جميع المؤسسات بالدولة خاصة وسائل الإعلام إعطاء هذا الملف أهمية قصوى، مؤكدًا أن أي إهمال في أعمال الإسكان والتشييد والبناء هو بمثابة وقائع فساد كبيرة جرمها القانون .
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