روسيا: إيقاف خطط إسرائيل بضم أراض فلسطينية بموجب الاتفاق مع الإمارات مهم للمنطقة

رحبت روسيا، بإعلان الإمارات وإسرائيل التوصل لاتفاق لمباشرة العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم أراض فلسطينية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إيقاف خطط إسرائيل بضم أراض فلسطينية بموجب الاتفاق مع الإمارات أمر مهم للمنطقة.







وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أمس الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم أراض فلسطينية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".





وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".



