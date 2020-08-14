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فيديو جراف

فيديو جراف.. تفاصيل إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:25 م
الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية
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ايمان عبداللطيف

أصدر الرئيس السيسي قرارات جمهورية  بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر وهي: جامعة الملك سلمان الدولية ، وكذلك "جامعة العلمين الدولية وأيضًا "جامعة الجلالة وأخيرًا "جامعة المنصورة الجديدة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

 

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوات تأتي انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل.


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ولمزيد من التفاصيل حول تخصصات 4 جامعات أهلية جديدة شاهد الفيديو جراف التالى.



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