الصين تكشف عن تقنية جديد لزيادة مدى السيارات الكهربائية

كشفت شركة كونتمبراري أمبير إكس تكنولوجي الصينية، عن مشروع جديد لتطوير تكنولوجيا جديدة تسمح بدمج خلايا البطاريات في هيكل السيارات الكهربائية والتخلص من الاغلفة التقليدية، والتي تجعل بطاريات السيارة الكهربائية ضخمة نوعا ما.





وأكدت الشركة الصينية أن دمج الخلايا البطاريات في هيكل السيارة، سيتيح زيادة كمية الخلايا التي يتم تركيبها في السيارة.





وقالت الشركة إن التكنولوجيا جديدة يمكن أن تجعل مدى السيارة الكهربائية يصل إلى أكثر من 500 ميل أي ما يقرب من 800 كيلو متر.



ومن المعروف أن شركة كونتمبراري أمبير إكس تكنولوجي تورد حاليا بطاريات الليثيوم المؤين، لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا، بالإضافة إلى أنها تورد منتجاتها إلى مجموعتي فولكس فاجن ودايملر الألمانيتين لصناعة السيارات.



وتقوم شركات صناعة السيارات حاليا على عقود التعهيد، مع شركات صناعة البطاريات لكي تقوم الاخيرة بتصميم البطارية وتجهيزها وفقا لما يتناسب مع التصميم الميكانيكي، بالإضافة إلى أن الشركة تدرس حاليا مجالات جديدة مثل إعادة تدوير البطاريات ووحدات تخزين الطاقة.

