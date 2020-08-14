خبير: الدولة حققت إنجازات اقتصادية ضخمة على مدار 6 سنوات

الدكتور على الادريسي، أستاذ الاقتصاد، إن الاستقرار السياسي والأمني ، من أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق الانجازات العملاقة، على مدار الست سنوات الماضية . قالوالأمني





وأضاف على الإدريسي، عبر مداخلة هاتفية ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الدولة كانت لديها الرغبة الحقيقة في تحقيق تلك الإنجازات ، علاوة على رغبة ووعي المواطن المصري .





وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدولة استطاعت توفير الالاف من فرص العمل ، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي ، موضحا أن القطاع الخاص كان له دور كبير في توفير خامات تلك المشروعات الضخمة .





وأوضح " الادريسي" ، أن الدولة تشهد تعاون موسع مع القطاع الخاص ، لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص ، وجذب مستثمرين جدد ، مؤكدا أن الدولة تعي أهمية القطاع الخاص .





وتابع أن الرئيس السيسي دائما ما يوجه بضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين .



