بالبيبي بلو.. سلمى رشيد تبرز جمالها في آخر ظهور لها

ظهرت سلمى رشيد وهي ترتدي فستانا طويلا باللون البيبي بلو بنصف كم كت باللون الأبيض، واختارت عليه حذاء بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما أبرز من إطلالتها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.
وأكلمت سلمى رشيد إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت اسوارة باللون الفضي وقرطين وقلادة ناعمين بنفس اللون.
وتركت سلمى رشيد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما أبرز من إطلالتها.
وأكملت سلمى رشيد إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.
وأكلمت سلمى رشيد إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت اسوارة باللون الفضي وقرطين وقلادة ناعمين بنفس اللون.