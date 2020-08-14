بالبيبي بلو.. سلمى رشيد تبرز جمالها في آخر ظهور لها

خطفت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت سلمى رشيد بإطلالة ساحرة جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها. وظهرت سلمى رشيد بإطلالة ساحرة جذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



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ظهرت

وهي ترتدي فستانا طويلا باللون البيبي بلو بنصف كم كت باللون الأبيض، واختارت عليه حذاء بنفس لون الفستان، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما أبرز من إطلالتها.



وأكملت

إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.



وأكلمت

إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، حيث اختارت اسوارة باللون الفضي وقرطين وقلادة ناعمين بنفس اللون.