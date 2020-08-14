أخبار التوك شو .. دور سمير الإسكندراني في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية..لماذا فشل الإخوان فى حكم مصر.. طفل يثير اندهاش مذيعة دي إم سي.. حكاية الطالبة الأولى بالثانوية الأزهرية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:



















قالت الإعلامية هند النعساني إن رحيل الفنان سمير الإسكدراني يمثل رحيل قامة فنية كبيرة، مؤكدة أنه دائما ما ارتبط أسمه أيضا بأحاديث الحرب والسياسة والاقتصاد.





وأضافت النعساني خلال تقديم برنامج صباح البلد أن انتقال أسرة الفنان الراحل سمير الإسكندراني من منطقة الغورية إلى شارع عبد العزيز كانت محطة هامة في حياته لأنه قام بعمل وطني ولقب "بالثعلب" لأنه عمل مع المخابرات المصرية.

















قال الطفل عمر رامي، إنه يحب عمل المأكولات فى البيت، موضحًا انه يقوم بعمل مكرونة هوت دوج، و بيض اومليت.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم ى" تقديم الإعلامية داليا اشرف، أنه يقوم بعمل أرز وفراخ وفاصوليا، وردت داليا عليه فى حالة من الاستغراب " انت بتعمل الأكل ده بجد".





























قالت الإعلامية لميس سلامة إننا استيقظنا صباح اليوم على نبأ محزن وهو رحيل الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي كان يمثل قيمة وقامة كبيرة في الفن المصري.





وأضافت لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الأجيال القديمة والحديثة تعلم الفنان سمير الإسكندراني جيدا والجميع مرتبط بأغانيه.





















قال والد الشهيد جمال شتا، إن أول عمل لأبنه كان في مركز شرطة أبو النمرس، وعمل به لمدة عام واحد ، كضابط نظام، ومن ثم نقله لمركز أكتوبر ثان.





وأضاف والد الشهيد جمال شتا ، خلال حواره لـ أخبار مصر ، مع أيمن عدلي ، أن أبنه كان مسؤولا عن تأمين مدينة السادس من أكتوبر ، خلال أحداث ثورة يناير ، بمعاونة أجهزة الأمن ، لمدة ثلاثة أيام .





















قالت أمانى عاطف ، الأولى على الثانوية العامة الازهرية شعبة أدبى، إنه أسعدها كثيرا مكالمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عند تبليغها بحصولها على نسبة ٩٩٪ .









وأضافت الأولى على الثانوية العامة الازهرية شعبة أدبى ، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر، أنها سجدت شكرا لله عند تلقيها خبر حصولها على المركز الأول بالثانوية الأزهرية.





















قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة ما يغلاش عليك " شاملة بمعنى الكلمة، حيث تضم المواطن والتاجر.





وأكد مساعد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن مبادرة ما يغلاش عليك ضمت ١٧٠ منتج، و٦٠٠٠ سلعة، لافتا الى المبادرة لاقت نجاحا كبير عند المواطن بمجرد اطلاقها.





















قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الارهابية ، إن جماعة الاخوان الارهابية استطاعت أن توصل صورة غير حقيقية عن نفسها ، للشعوب والانظمة العربية ، للوصول للحكم .





وأضاف منير أديب ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الاخوان زيفوا الواقع وحقيقتهم ، مؤكدا أنه تنظيم بلا مضمون وينطوي على العنف والكراهية .

























قال مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الاسلام السياسي، إن جماعة الأخوان الارهابية كانت على مدار 80 عام تفكر فقط في الوصول للحكم، دون التفكير في كيف يكون الحكم.





وأضاف مصطفى حمزة ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن جماعة الأخوان غير مؤهلة لحكم قرية ، لأنها لم تبلغ مرحلة الرشد السياسي.





















قال العميد خالد عكاشة ، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان، بمجرد وأن وصلت للحكم في مصر في وأكثر من دولة، ظهر فسادها ووجها الحقيقي للشعوب.





وأضاف خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن جماعة الأخوان الإرهابية انتهجت، خلال حكمها، القتل والعمليات الإرهابية، وعدم احترام المقدسات الوطنية، من أجل خدمة مشروع وطني إرهابي.







