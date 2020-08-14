احمد مجاهد: المادة ١٧ برأت الأهلي من أزمة كهربا مع الزمالك

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق أن النادي الأهلي ليس طرفا فى أزمة محمود عبدالمنعم كهربا ونادى الزمالك.





كان كهربا قال انه بعد صدور القرار بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك و التي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون يورو مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قداره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك و رفض جميع الطلبات الأخرى





وأضاف : ورغم محاباة البعض مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني والحمد لله لم أعاقب و هذا يثبت صحة موقفي ، أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان و إلغائها باذن الله.





قال المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : في ديسمبر ٢٠١٩ تم توضيح كافة الأمور الخاصة بعقد اللاعب كهربا.





أضاف: كشفت خلالها ان الانتقال مسموح به وتنظر الحالة وتطبيق عقوبات المادة ١٧ من لائحة اوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي و قمت بشرحها واعتبار النادي المنتقل إليه اللاعب في الخارج طرفًا وأن الأهلي ليس طرفًا.





يذكر ان الزمالك حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 32 مليونًا و800 ألف جنيه لصالح قلعة ميت عقبة .





وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك حصول ناديه على حقوقه فى أزمة انتقال محمود عبد المنعم كهربا لصفوف الأهلى دون موافقة القلعة البيضاء



