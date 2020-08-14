غياب حازم إمام عن لقاء المقاصة بسبب إجهاد العضلة الأمامية





فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون إراحة حازم إمام ظهير أيمن الفريق من مباراة المقاصة المقرر لها غدا السبت في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





يأتي هذا بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في العضلة الأمامية .





ورفض الجهاز الفني فكرة ضم اللاعب للمعسكر الحالي استعداد للمباراة على أن يتم تجهيزه للقاء نادي مصر المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري .



