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رياضة

غياب حازم إمام عن لقاء المقاصة بسبب إجهاد العضلة الأمامية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:52 م
حازم إمام
حازم إمام
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منتصر الرفاعي - ملك موسي

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون إراحة حازم إمام ظهير أيمن الفريق من مباراة المقاصة المقرر لها غدا السبت في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي هذا  بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في العضلة الأمامية .

ورفض الجهاز الفني فكرة ضم اللاعب للمعسكر الحالي استعداد للمباراة على أن يتم تجهيزه للقاء نادي مصر المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري .

ويغيب عن الفريق كل من محمود شيكابالا وإمام عاشور للإيقاف وأوباما ومصطفى فتحي للإصابة وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمد صبحي ومحمد عواد وحازم إمام ومحمد عبد السلام
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