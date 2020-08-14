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أخبار العالم

العالمي للتسامح: اتفاق الإمارات وإسرائيل يعزز السلام في المنطقة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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ميس رضا
أشاد المجلس العالمي للتسامح والسلام بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي بين الإمارات واسرائيل بوساطة امريكية، الذي من شأنه أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط، والعالم ككل.

واكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان في بيان، أن هذا الاتفاق بين الامارات واسرائيل وأمريكا شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية السديدة التي تتحلى بها قيادة دولة الامارات العربية المتحدة في تحقيق هذا الانفراج الدبلوماسي الذي ستتوقف إسرائيل بموجبه عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية وفقًا لخطة ترامب للسلام.

وهنأ الجروان باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضائه وشركائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مثل على هذا الانجاز الدبلوماسي التاريخي الذي من شأنه رسم مستقبل أكثر أمنا وسلاما، لما فيه خير شعوب العالم كافة وتحقيق التنمية والرخاء والحياة الكريمة لكافة شعوب العالم.

من جانبه أعرب والبرتو أليندي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام باسم أعضاء البرامان الدولي للتسامح والسلام عن تهانيهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيدين بالإنجاز التاريخي الذي يعزز السلام والتسامح في المنطقة والعالم.

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