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أخبار العالم

عدم احترام المسافة الآمنة.. مناطق إسبانية تمنع التدخين بالشوارع

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:51 م
مناطق إسبانية تمنع
مناطق إسبانية تمنع التدخين بالشوارع
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سمر صالح
فرضت مناطق إسبانية منع التدخين في الشوارع وعلى شرفات المقاهي في حال عدم إمكانية الحفاظ على التباعد الاجتماعي فيها، بهدف منع تفشي فيروس كورونا فيها.

وتتجه مناطق أخرى بينها العاصمة مدريد لفرض إجراءات مماثلة.

وحظرت مقاطعة جاليسيا في شمال غرب إسبانيا التدخين في الشوارع وعلى شرفات المقاهي إذا لم يكن من الممكن احترام المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين بين الأشخاص.

ويهدف هذا الإجراء غير المسبوق في الدولة الأوروبية التي سجّلت نحو 29 ألف وفاة بوباء كوفيد-19، إلى محاولة كبح انتشار فيروس كورونا.

وفرضت جزر الكناري أيضا إجراء مماثلًا، فضلًا عن إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة والطرقات لتكون آخر منطقة إسبانية تعتمد هذا التدبير.

وتنوي مناطق أخرى في البلاد فرض منع التدخين أيضا، لا سيما منطقة مدريد.
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