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محافظات

مصادرة 10 آلاف لتر بنزين وسولار مهربة فى بنى سويف

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
وجًه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا،موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين،والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة ،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7500 لتر بنزين وسولار قام" بعض أصحاب المحطات ومواطنين"بتخزينها تمهيدا لبيبعها في السوق ، علاوة على ضبط محطة لبيع المواد البترولية " غير مرخصة" وبداخلها 2000 لتر بنزين، بالإضافة إلى ضبط 70 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية ، فيما تم تحرير 11 محضر لمخالفات خاصة بتدني مستوى النظافة العامة وأدوات العجين وإنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات في عدد من المخابز البلدية ،وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.
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