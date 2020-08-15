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ديني

هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:03 ص
هل على الصم والبكم
هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم
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محمود ضاحي
هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أوضحت الدار، في فتوى لها أن  الصلاةُ والصومُ ركنان من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل، والصَّمَمُ والبَكَمُ لا يمنعان من الصلاة والصيام.

أمَّا حفظُ القرآن: فإن كان الأصمُّ والأبكمُ يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.


قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 أمور يجب الحرص عليها قبل أداء الصلاة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقالت « الإفتاء» إن أول هذه الأمور: طهارة مكانك، ثانيًا: طهارة بدنك، ثالثًا: طهارة ثيابك، رابعًا: ستر عورتك، خامسًا: استقبال القبلة، سادسًا: إخلاص نيتك لربك.  


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