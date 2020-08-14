تنسيق الأزهر 2019.. تعرف على أقرب الكليات إلى مجموعك

يسأل الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية 2020، عن تنسيق 2019 للإلتحاق بكليات جامعة الأزهر، لمعرفة أقرب الكليات إلى مجموعهم.





ونبرز في هذه السطور، نتيجة تنسيق 2019:





أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 وبلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54% ، وطب بنين دمياط 95،08 % ،وطب بنين أسيوط 94،77 % ، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62 %، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 % ، وصيدلة بنين أسيوط 93،23 % ، وهندسة بنين القاهرة 91،23 % ، وهندسة بنين قنا 90،77 %.





أما نسب القبول بكليات العلمي بنات : طب بنات القاهرة 96،62% ، وطب بنات دمياط 96،15 % ، وطب بنات أسيوط 95،69 % ، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85 % ، وصيدلة بنات القاهرة 95،31 % ، وصيدلة بنات أسيوط 94،92 % ، وهندسة بنات القاهرة 93،23 % ، وكلية التمريض للبنات 92،46 % .









علمي بنين: طب بنين القاهرة 621 درجة، طب بنين دمياط 618، طب بنين أسيوط 616، طب اسنان بنين القاهرة 615، طب اسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 609، صيدلة بنين أسيوط 606.





علمي بنات : طب بنات القاهرة 628، طب بنات دمياط 625، طب بنات أسيوط 622، طب اسنان بنات القاهرة 623، صيدلة بنات القاهرة 623.





الأدبي بنين: اللغات والترجمة دراسات إسلامية بالالمانية 559، قسم الترجمة الفورية 548، قسم دراسات إسلامية بالإنجليزية 533، دراسات إسلامية بالفرنسية 528.





الأدبي بنات: الحد الأدنى لكلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف بقسم الترجمة الفورية انجليزي 587، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية 583.



