أخبار السوشيال ميديا.. النجوم ينعون شويكار.. ومحمد رمضان يلتقط صورا مع معجبيه أمام سيارته.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية :

وكتبت فيفى عبده قائلة :"انا لله و انا اليه راجعون توفيت الي رحمة الله حبيبة قلبي الغالية النجمة القديرة شويكار ربنا يجعل مثواها الجنة يا رب ارجو منكم الدعاء لها".









وعلق رامى قائلًا: "جميلة الروح والطلة ..صانعة بهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها محظوظ أننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر..وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال..سأفتقدك كثيرا حتى نقلتي اللهم أسكنها فسيح جناتك وإغفر لها واكتب لها رحمة واسعة. .أرجو منكم الدعاء لها.وداعا النجمة الكبيرة شويكار".









شارك الفنان هشام ماجد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".









نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو يلتقط الصور مع جمهوره ومتابعيه من أمام أحد الفنادق .



