موت مفجع.. رضيع يسقط ميتا من الدور التاسع بـ لندن

لقى رضيع مصرعه، بعد سقوطه من نافذة بالطابق التاسع في مبنى سكني.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سقط الطفل الصغير، يبلغ من العمر عامين، في شورديتش، شرق لندن.

حضرت الشرطة وطاقم الإسعاف ، لكن أعلنت وفاة الطفل في مكان الحادث، حيث أفادت الصحيفة بأن ملابسات الوفاة الكاملة غير معروفة بعد.





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وقال الجيران الذين أصيبوا بالصدمة أنهم سمعوا صراخًا ثم رأوا الطفل دون حراك على الأرض تحت النافذة المفتوحة.

وأضاف شهود عيان إنهم سمعوا رجلًا يقولو إنه والد الصبي، وهو يصرخ حين رأى ابنه ميتا عندما خرج من المبنى السكني.