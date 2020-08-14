صحة سيناء تسجل حالة إيجابية جديدة مصابة بـ كورونا



وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشآت والمنازل، في إطار جهودها اليومية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا.



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وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشآت والمنازل، في إطار جهودها اليومية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا.اقرا ايضا:

ولفت الدكتور طارق شوكة إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم ' إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسي لهم.