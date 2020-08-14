AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة سيناء تسجل حالة إيجابية جديدة مصابة بـ كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزلها بمستشفى العريش العام.

كما تماثل للشفاء 4 حالات ، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا 299 حالة. 

وأشار الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية بلغ 105 حالات ، وتم عزل 37 حالة مصابة بالفيروس، منها 8 حالة تحت البحث و29 حالة عزل منزلي.

ولفت الدكتور طارق شوكة إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم ' إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسي لهم.

وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشآت والمنازل، في إطار جهودها اليومية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا.

اقرا ايضا:
ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة شمال سيناء تسجل 364 حالة إصابة بكورونا

تماثل 10 حالات للشفاء من كورونا بشمال سيناء في يوم واحد

شمال سيناء تسجل شفاء 261 حالة إصابة بفيروس كورونا

صحة سيناء تسجل صفر كورونا اليوم الثلاثاء

شفاء 270 حالة من فيروس كورونا بسيناء

صحة شمال سيناء تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

حساب وهمي يستغل اسم وزير التعليم للسخرية من نتيجة الثانوية الأزهرية على السوشيال ميديا.. وطارق شوقي يرد

وفاة شويكار.. تعرف على آخر مسلسل شاركت فيه

عقوبة كهربا تعمق جراح الأهلي.. الفيفا يحكم بـ 33 مليون جنيه لـ الزمالك..اللاعب يطعن.. ومرتضى منصور يتوعد

بعد رسالة عمر كمال الرومانسية.. 10 صور جريئة لـ جوهرة

تتجوزيني يا بسكوتة.. قصة حب شويكار وفؤاد المهندس وزواجهما

الشهيد الحي.. الرائد مصطفى يسرى نظم ممرا آمنا للمعتصمين واغتالته قناصة الإرهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مرض شويكار المتسبب في وفاتها

كورونا يدمر عائلة.. وفاة زوجين بفارق ساعات بعد يومين من وفاة نجلهما

هاني شاكر يحرص على حضور جنازة سمير الإسكندراني.. صور