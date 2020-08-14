صحة سيناء تسجل حالة إيجابية جديدة مصابة بـ كورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم عزلها بمستشفى العريش العام.
كما تماثل للشفاء 4 حالات ، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا 299 حالة.
وأشار الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية بلغ 105 حالات ، وتم عزل 37 حالة مصابة بالفيروس، منها 8 حالة تحت البحث و29 حالة عزل منزلي.
ولفت الدكتور طارق شوكة إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم ' إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسي لهم.
وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشآت والمنازل، في إطار جهودها اليومية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا.
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