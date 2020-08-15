فتاة تتلقى سيارة لامبورجيني هدية ثمنها 3 ملايين جنيه.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاه شابة تتلقى هدية سيارة لامبورجيني حديثة ،من حبيبها بطريقة رومانسية .
وظهرت في الفيديو المتداول فتاه شقراء تتلقى شيكولاته بداخلها مفتاح سيارة ، حيث تفاجأت الفتاة بوجود سيارة لامبورجيني خلفها تملأها الورود البيضاء وسط حالة من الذهول .
والسيارة من طراز لامبورجيني افينتادور وهي أحدث سيارة رياضية من إنتاج الشركة العريقة لامبورجني ومقرها إيطاليا وتتميز السيارة بمحرك جديد سعة 6.5 لتر مكون من 12 إسطوانة ، ومحرك V12 وهو محرك جديد ،يولد قودة قدرها 691 حصان ، وصممت هذه السيارة فيليو بيريني من مركز لامبورجيني سينترو ستيل .
وتم تجهيز هذه السيارة لتحقق أداء عالي جدا في الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كم / في الساعة وذلك خلال 2.8 ثناية مع سرعة قدرها 350 كم / في الساعة.
وظهرت في الفيديو المتداول فتاه شقراء تتلقى شيكولاته بداخلها مفتاح سيارة ، حيث تفاجأت الفتاة بوجود سيارة لامبورجيني خلفها تملأها الورود البيضاء وسط حالة من الذهول .
والسيارة من طراز لامبورجيني افينتادور وهي أحدث سيارة رياضية من إنتاج الشركة العريقة لامبورجني ومقرها إيطاليا وتتميز السيارة بمحرك جديد سعة 6.5 لتر مكون من 12 إسطوانة ، ومحرك V12 وهو محرك جديد ،يولد قودة قدرها 691 حصان ، وصممت هذه السيارة فيليو بيريني من مركز لامبورجيني سينترو ستيل .
وتم تجهيز هذه السيارة لتحقق أداء عالي جدا في الوصول من الثبات إلى سرعة 100 كم / في الساعة وذلك خلال 2.8 ثناية مع سرعة قدرها 350 كم / في الساعة.
واكدت شركة لامبورغيني ان السيارة أفينتادور تسبق أي سيارة أخرى بمعدل جيلين كاملين، مستخدمة تعليق مماثل للموجود في سيارات سباقات الفورمولا 1 وجسم مصنوع من ألياف الكربون.