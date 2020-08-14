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ثقافة

ناعية شويكار .. وزيرة الثقافة : أوراق شجرة المبدعين من جيل الرواد تتساقط

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:11 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنانة الكبيرة شويكار التى رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة 14 أغسطس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، وأبدت حزنها لتساقط أوراق شجرة المبدعين من جيل الرواد.

وقالت الوزيرة إن الموت غيب سيدتى الجميلة التى مثلت إحدى النجمات الذهبيات فى ساحة الإبداع المصرى وشكلت جزء من ملامح  تاريخ السينما والمسرح فى مصر ، واضافت ان اعمالها ستبقى كنوزا خالدة فى تاريخ الفن وتقدمت بالعزاء لأسرتها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.


يذكر أن الفنانة شويكار من مواليد عام 1938 بالإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا ، تزوجت من المحاسب «حسن نافع»، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما ثنائيا بارزا في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، وتزوجت بعده من السيناريست مدحت يوسف ، اشتهرت بالأدوار الكوميدية التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس حيث قدما سويا العديد من الأعمال الخالدة ، كما جسدت شخصيات متنوعة لتؤكد موهبتها فى فن التمثيل.

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