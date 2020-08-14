السباعية التاريخية وكسر ظهر بواتينج.. مشاهد لا تنسى في مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، قمة من العيار الثقيل بين برشلونة بايرن ميونخ، اليوم، الجمعة في تمام التاسعة مساء، على ملعب النور، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





برشلونة ضد بايرن ميونخ

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا، ومصالحة جماهير الفريق الغاضبة بعد خسارة السوبر الإسباني وكأس الملك والليجا هذا الموسم.





في المقابل يطمح بايرن ميونخ في مواصلة المميز، بخطف الفوز في لقاء الليلة، وحجز بطاقة الصعود إلى الدور ربع النهائي.





ونجح بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك، في حصد الثنائية المحلية هذا الموسم " الدوري - الكأس".





وكان برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على على بنتيجة 4-2 ذهابا وإيابا، بينما صعد بايرن ميونخ بعد اكتساحه تشيلسي بسبعة أهداف مقابل هدف.





يذكر أن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا تقام بنظام المباراة الواحدة بدلا من الذهاب والإياب، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوروبا نتيجة تفشي فيروس كورونا.





مشاهد لا تنسى من مواجهات بايرن ميونخ وبرشلونة:





السباعية التاريخية:

تعرض برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة بأربعة أهداف دون رد على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2008 - 2009.





حشد برشلونة جميع أسلحته في مباراة الإياب لرد اعتباره أمام بايرن ميونخ، لكنه سقط مجددا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل البافاري إلى دور الثمانية بعد قهر برشلونة بسباعية نظيفة.





ريبيري يهين ميسي:

استطاع ريبيري أن يرواغ ميسي بحركة سريعة في ذهاب دوري الأبطال 2016، جعلت ميسي يسقط أرضا، لتنتفض مدرجات أليانز أرينا صخبا وسخرية من النجم الأرجنتيني.





ميسي يرد اعتباره ويكسر ظهر بواتينج:





شهدت مباراة بايرن برشلونة وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مرواغة ميسي لـ بواتينج بطريقة رائعة ليسقط المدافع الألماني على ظهره بشكل غريب للغاية.





نجح برشلونة في إنهاء هذه المباراة متفوقا على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة.















