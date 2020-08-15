أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر "صدى البلد"، أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.69 جنيه للشراء، و20.95 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.38 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.
وسجلت كورونا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.84 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.88 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.