أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر "صدى البلد"، أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 15 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.