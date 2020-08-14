حساب وهمي يستغل اسم وزير التعليم للسخرية من نتيجة الثانوية الأزهرية على السوشيال ميديا.. وطارق شوقي يرد





حيث ظهر في المنشور المتداول أن الوزير كتب: "ايه يا شيخ الازهر ست طلاب بس الاوائل ، التعليم عندكو لسة بعافية ولا ايه".





ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي نفى في تصريحات خاصة علاقته بهذا المنشور المتداول قائلا: هذا المنشور يخص حسابا مزيفا يستغل اسمي ولا علاقة لي به من قريب أو بعيد.





وأضاف وزير التربية والتعليم لـ "صدى البلد": أكن كل التقدير والاحترام لفضيلة شيخ الأزهر، ولمنظومة التعليم الأزهري بكل المسئولين عنها.





وقال وزير التربية والتعليم: أناشد جميع متابعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي عموما، بألا ينساقوا وراء مثل هذه الحسابات المزيفة التي تستغل أسماء المسئولين لإثارة الجدل والبلبلة في الشارع المصري.





الضغط هنا وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه ليس له إلا حساب واحد فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يمكن الوصول إليه من خلال





وقال وزير التربية والتعليم، لست مسئولا عن أي تصريح يتم تداوله خارج حسابي الرسمي أو خارج البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتي يتم نشرها على الصفحة الرسمي لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك، أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت.





وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.





أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.





وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغوا 12 طالب/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل عدد 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410 وعدد 11 طالب/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالب/طالبة حصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجة، وعدد 4 طلاب على مجموع 408 درجة، وعدد 9 طلاب على 407.5 درجة".





وأشار الوزير إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت عدد 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالب من طلاب الصف الثالث الثانوي.





واستطرد: "أن اكثر القضايا والشكاوى الواردة كانت من محافظة الجيزة بإجمالي 120 مخالفة يليها محافظة المنوفية بإجمالي 94 قضية، ثم محافظة القاهرة بـ84 قضية، وكانت أكثر القضايا تتعلق بحالات الغش عبر التليفون المحمول بإجمالي 450 قضية، ثم الغش والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإجمالي 41 قضية، وحيازة تليفون محمول 28 قضية.





وأوضح أنه تم توقيع عدة عقوبات على الطلاب المخالفين أثناء الامتحان، حيث تم إلغاء الامتحانات في جميع المواد ولمدة عامين متتاليين لعدد 85 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء الامتحانات في جميع المواد لمدة عام لعدد 214 طالب بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء امتحان 455 طالب في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول الامتحان بالدور الثاني.





ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في تنظيم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن شكل الدراسة في العام المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، معلنًا عن أن الوزارة ستقوم بتوفير العديد من المناهج الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة العام المقبل، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الاستجابة لدعوات الدروس الخصوصية مؤكدًا أنها لن تفيد أبنائهم.





ووجه وزير التربية والتعليم التهنئة لأوائل الثانوية العامة، هذا العام، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية في المستقبل بإذن الله.





كما أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2020.





وقال شيخ الأزهر، إن أسماء الأوائل على النحو الآتي:

احمد مدحت مصطفى أحمد، الاول على القسم العلمي من محافظة أسيوط بنسبة 100%

علاء رجب حامد صبح، الأول مكرر علمي من البحيرة بنسبة 100%

ندا محمد حامد فرحات، الأول مكرر علمي من الغربية بنسبة 100%

أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الأول أدبي من المنوفية بنسبة 99،21%

رحاب خالد عثمان عباس ، الاول أدبي كفيف من أسيوط، بنسبة 95،08%

عبدالله وليد السيد عبدالله، الأول على العلوم الإسلامية من القاهرة بنسبة 97،91%





وهنأ فضيلة الإمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال شيخ الأزهر في منشور عبر صفحته على فيسبوك: أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق.

وتابع: نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».

و قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم توفير كل الاحتياجات اللازمة من الكمامات والمطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات حرارة الطلاب.

وأضاف "عباس"، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية، أن نسبة النجاح هذا العام أعلى كثيرًا من العام الماضي وكانت أسئلة الامتحان في غاية الوضوح، ورصدنا بعض الأخطاء المطبعية في مادة أو مادتين وتم منح الطلاب الدرجة كاملة سواء أجاب على النقطة أم لا.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في معهد العلوم الإسلامية 100%، وفي القسم العلمي 72،99%، وفي القسم الأدبي 64،84% ، وبذلك تكون النسبة العامة للنجاح 67،66% .

وكشف أنه تم تقدم للامتحان 115434 طالبًا حضر منهم 113987، ونجح 77122 وتبقى 32969 للدور الثاني .

وأوضح أن بعض الطلاب اعتذروا عن الامتحان وسيؤدون امتحان الدور الثاني بالدرجة كاملة ولهذا وارد جدا زيادة نسبة النجاح بصورة كبيرة.

يتداول الآن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تزعم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كتب منشورا على حسابه يسخر فيه من نتيجة الثانوية الأزهرية.