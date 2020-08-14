نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ رمضان صبحى عقب انتقاله لـ بيراميدز





وقال محمد صلاح فى تصريحات لبرنامج ملعب الصقر، الذي يقدمه أحمد حسن نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، الآن أصبحت لغة المال تحكم قرارات اللاعبين وليس الإنتماء.





وشدد على أن أى لاعب يترك الأهلى والزمالك بالطبع هو خاسر ولكن يبقى الإحتراف هو سيد الموقف ويجب احترام رغبة وقرار اللاعب.





وتمنى محمد صلاح ألا تقسو جماهير النادي الأهلى على رمضان صبحي خاصة أنه لاعب شاب وينتظره مستقبل رائع، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يستكمل اللاعب مشواره الاحتراف بأوروبا بدلا من العودة للدوري المصري.

وجه محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى رمضان صبحى لاعب النادي الأهلى الشاب المعار إليه من نادي هدرسفيلد الإنجليزي عقب إعلانه رغبته فى الانتقال إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.