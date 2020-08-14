حملات الإزالة مستمرة.. الري تزيل 276.700 مخالفة على النهر منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015.. ومحافظة البحيرة الأعلى خلال الأسبوع

- إزالة (276,732) ألف مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015

- تنفيذ (371)إزالة على نهر النيل والمجاري المائية خلال أسبوع

- محافظة (البحيرة) الأعلى خلال الأسبوع بواقع(108) إزلة









تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (276,732) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (371) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ(111) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (247) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (13) إزالة على منافع الصرف.









وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ عدد ( ١١١) إزالة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس ٢٠٢٠ شملت (١٦)إزالة بمحافظة القاهرة و(٩) إزالات بمحافظة الغربية و(٨)إزالات بمحافظة المنوفية و(٢٧)إزالة بمحافظة البحيرة و(٧)إزالات بمحافظة كفر الشيخ و(٢)إزالة بمحافظة الدقهلية و(١٤)إزالة بمحافظة أسيوط و(٢)إزالة بمحافظة سوهاج و (١٩)إزالة بمحافظة قنا و (٧)إزالات بمحافظة الأقصر ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٥٢٨٨) حالة تعد.









ومن جانبه أفاد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (٢٤٧) مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر اغسطس شملت إزالة (٢) إزالة بمحافظة القليوبية و(١) إزالة بمحافظة المنوفية و(١٥) إزالة بمحافظة دمياط و(٢) إزالة بمحافظة الاسكندريه و(٩) إزالات بمحافظة الدقهلية و(٨١) إزالات بمحافظة البحيرة و (٣٩) إزالة بمحافظة الجيزه و(١) إزالة بمحافظة سوهاج و(٥٥) إزالات بمحافظه المنيا و (٢٩) إزالة بمحافظة الشرقية و (١٣) إزالة بمحافظة الفيوم ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤٣٩٦٣ ) إزالة.





وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الاسبوع الثاني من شهر أغسطس 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجه القبلى بلغت (13) إزالة بمحافظة أسيوط وقد تضمنت تنفيذ (13) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط بعدد (13) إزالة ) .... هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 77481)





جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



