سألت شيخي فقال (10)‎

سألت شيخي يوما عن مقام العبودية ووصف عباد الرحمن في القرآن وعن وصف الله تعالى لهم بإسم الرحمن بالتحديد ولم ينسبهم سبحانه إلى إسم آخر من أسماءه عز وجل..فأجابني قائلا ..إعلم بني أن مقام العبودية هو مقام العز والشرف والكرامة والتكريم وهو الأصل لكل المقامات وهو المقام الذي لا يرقاه مقام ففيه يشرف العبد بالإنتساب إلى ربه تعالى ومولاه جل في علاه..و جوهر العبودية يكمن في الولاء والطاعة الخالصة لله تعالى وذل العبد وعجزه وخضوعه وإنكساره وإفتقاره وعوزه الكامل لله تعالى.. ولشرف مقام العبودية نسب الله تعالى خليله الأكرم وحبيبه الأعظم وسيد أنبياءه ورسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إليه سبحانه بصفة العبودية فقال سبحانه..سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ألى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنُريه من آياتنا إنه هو السميع البصير .. ولعظم شرف مقام العبودية نطق به السيد المسيح عليه السلام وهو طفل رضيع حيث قال ..إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.





وفي مقام التباهي والافتخار بمقام العبودية يقول الإمام علي إبن أبي طالب كرم الله وجهه متفاخرا ..كفى لي فخرا أن أكون لك عبدا..وكفى بي عزا أن تكون لي ربا..أنت لي كما أحب فوفقني لما تحب .. هذا وأما عن صفات عباد الرحمن فهي عشرة صفات ذكرها الحق سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وهي تشير إلى التواضع والحلم وقيام الليل لله تعالى بالسجود والقيام والتبتل والدعاء والتضرع .والإستجارة من عذاب جهنم .وإلى الوسطية والإعتدال في كل الأمور وخاصة في الإنفاق وإلى التوحيد الخالص لله تعالى ..وإلى خشية الله تعالى وحرمة الدماء ..وإلى الطهر من الفواحش والزنا .و قول الحق وعدم شهادة الزور ..وإلى الوقار والإحترام والهيبة .. وإلى النظر في كلام الله تعالى وآياته في الخلق والنظر والتدبر والإمعان والتفكر فيها ..ودعاء الله تعالى بصلاح الزوجات والذرية والتقوي والصلاح .



