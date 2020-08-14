وصول طاقم تحكيم مبارة المصري والإسماعيلي إلى ملعب برج العرب

إلى ملعب برج العرب،

منذ قليل، والتي تقام

وسبق أن قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ، تعيين الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة المباراة .

واختارت اللجنة "عمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو الـ var" فى لقاء اليوم بالدوري المحلي.

وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة المصري والإسماعيلي، حيث أكد سمير حلبية رئيس المصري أن فريقه لن يلعب المباراة، رغم تأكيدات اتحاد الكرة بإقامة اللقاء في موعده.





ويأتي اعتراض المصري على إقامة المباراة، بعد إصابات كورونا التي ضربت الفريق مؤخرا، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي ظهرت نتيجتها، أمس، الخميس، وجود 20 إصابة في الفريق.





ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز العاشر.