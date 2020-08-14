AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وصول طاقم تحكيم مبارة المصري والإسماعيلي إلى ملعب برج العرب

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:18 م
ملعب برج العرب
ملعب برج العرب
Advertisements
محمد السعيد
وصل الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري والإسماعيلي، إلى ملعب برج العرب، منذ قليل، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق أن قررت  لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ، تعيين الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة المباراة .

واختارت اللجنة "عمرو الشناوى حكما لتقنية الفيديو الـ var"  فى لقاء اليوم بالدوري المحلي.

وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة المصري والإسماعيلي، حيث أكد سمير حلبية رئيس المصري أن فريقه لن يلعب المباراة، رغم تأكيدات اتحاد الكرة بإقامة اللقاء في موعده.

ويأتي اعتراض المصري على إقامة المباراة، بعد إصابات كورونا التي ضربت الفريق مؤخرا، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي ظهرت نتيجتها، أمس، الخميس، وجود 20 إصابة في الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز العاشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكمان فى المباراة.. اتحاد الكرة يجهز ٥٤ حكما ومساعدا بـ var استعدادا للدوري

في العباسية.. اتحاد الكرة ينهي الجدل بشأن ملعب أسوان في الدوري

محمد معروف يدير ودية الزمالك وطلائع الجيش

محمد الحنفى حكما لمباراة الزمالك والاتحاد .. والصباحي لـ VAR

22 لاعبا إيجابيا بكورونا.. اتجاه في المسابقات لتأجيل لقاء المصري والإسماعيلي

أحمد الغندور حكما للقاء المصري والإسماعيلي والشناوي لـ VAR

ترشيحاتنا

موت مفجع.. رضيع يسقط ميتا من الدور التاسع بـ لندن

شئ لا يصدقه عكل.. إفيهات النجمة شويكار تخلد ذكراها بعد رحيلها

الأستاذ وشويكار.. قصة حب استمرت 20 عاما وانتهت بالطلاق المفاجئ

بعد تسريب عقد زواجه من هيفاء وهبى.. شاهد محمد وزيرى داخل سرايا النيابة

الشهيد الحي.. الرائد مصطفى يسرى نظم ممرا آمنا للمعتصمين واغتالته قناصة الإرهاب

تعرف على مرض شويكار المتسبب في وفاتها

AdvertisementS

مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن نكتفي بغرامة فيفا ضد كهربا ونطالب بتعويض مالى كبير

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

اتحاد الكرة السبب.. أول تعليق من كهربا بعد خسارة قضيته أمام الزمالك

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ رمضان صبحى عقب انتقاله لـ بيراميدز

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا رغم عقوبة الفيفا.. كورونا يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي.. حالة لاعبي المصري الطبية قبل لقاء الإسماعيلي

لا يجوز.. محمد فضل الله يكشف قانونية عرض إعلان رمضان صبحى

أحمد عيد عبدالملك يرد على زاهى حواس: الفراعنة أهلاوية.. بس اللعيبة بتحب الأهرامات

الخطيب: قرار فيفا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مرض شويكار المتسبب في وفاتها

كورونا يدمر عائلة.. وفاة زوجين بفارق ساعات بعد يومين من وفاة نجلهما

هاني شاكر يحرص على حضور جنازة سمير الإسكندراني.. صور