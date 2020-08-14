قبل رحيلها بـ 20 يوما.. شهيرة تحذر شويكار من التعامل مع الدليفري| تفاصيل

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل الحديث الأخير الذي دار بينها وبين الفنانة شويكار قبل رحيلها بـ 20 يوما.









ورحلت شويكار عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 82 عاما.





وقالت شهيرة إن شويكار كان تعاني مرضا قديما ولكن لم يكن مشكلة كبرى، وكانت حريصة جدا على صحتها لافتة إلى أنها حذرتها من كورونا وطلبت منها عدم التعامل مع الديلفري، مشيرة إلى إن الراحلة طلبت منها أن تزورها ولا تتأخر عليها.

وأكدت شهيرة أن الراحلة كانت قريبة لها وكانت متدفقة المشاعر.

وكانت شويكار فى الفترة الأخيرة ابتعدت عن التمثيل حيث قررت أن تعيش حياة عائلية مستقرة مع ابنتها وأحفادها، وتتابع الأعمال الفنية دون المشاركة.

وعلى الرغم من ذلك الا ان

شويكار

لم تعلن اعتزالها خاصة أنها اكدت فى أكثر من لقاء انها تكره كلمة "الإعتزال" و تكتفي بالمتابعة ولكنها على الرغم من ذلك لا تحب التكنولوجيا، فلا تمتلك هاتفا محمولا أو كمبيوتر.