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اقتصاد

بنداري: منتصف 2021 التعافى الكامل لسوق العقارات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:04 م
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس هاني بندارى مطور عقارى، إن مؤشرات السوق العقارى بدأت فى التحسن خلال الشهرين الأخيرين يونيو ويوليو وبدأت الشركات فى تحقيق مبيعات أفضل ومعدلات نمو أعلى.

وأوضح بندارى فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الوضع سيتحسن بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، حتى يتحقق التعافى الكامل للسوق.

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وتابع، أنه بحلول منتصف العام المقبل 2021 ستتحقق طفرة بالسوق، مع توقعات بانتهاء أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الأسعار المتاحة حاليا للعقارات لن تتكرر.

وأضاف، أن انخفاض الأسعار حاليا يرجع للمنافسة الشديدة بين الشركات الجديدة التى تريد إثبات نفسها فى السوق العقارى المصري، مؤكدا على قوة السوق الذي يشكل الشباب فيه نحو 60% من تعداد مصر، مما يعني طلبا قويا وحقيقيا ومتناميا على العقارات.
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