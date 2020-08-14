د. هادى التونسى يكتب: علاقات ضائعة

- هل مرت بذاكرتك تجربة أو قصة سمعتها عن امرأة تمتلك الجمال والذكاء والقوة ؛ قوة العزيمة وقوة المبدأ إن أرادت ، ثم اختارت أن تتخلى عن التماسك والمنطق والكرامة لتخضع لرجل فاشل مرتزق محبط ضائع ؛ انحرف عن الطريق القويم إلى الإدمان ، ولم تسعفه مبادئ أو صلابة ليستطيع أن يعيش فى مجتمعه منتجًا بعلاقات اجتماعية سوية عادلة مبنية على الاحترام والمساواة.





- هل شعرت بأسف لهذه المرأة ، وقد أهدرت مواهبها وحريتها ، وأنت تراها تنزلق الى عالم الشريك الضائع لتخضع وتستسلم ، فتفقد قرارها وآمالها وطموحها ومبادئها وسعادتها شيئًا فشيئًا ، ثم يصبح البؤس مصيرًا ، والكأس صديقًا ، والضمير ألمًا ، والتنازل عادة ، والضياع قدرًا ؟









- هل أحسست بحسرة لو تخيلت ماكان يمكن لهذه المرأة لو عاشت حياة لائقة تتمتع فيها بأصدقاء أسوياء وعلاقات محترمة ناضجة ،بناءة وصادقة ، تحقق الآمال والسعادة ، وتكفل للمرأة التوافق النفسي والتمتع بثمار مواهبها في عمل منتج، حياة تجلب اليها تقدير واحترام الآخرين ؛ الاحترام للسلوك والعمل ، والتقدير للتماسك والجودة والسمو ؟









واذا قارنت الأمر الواقع بالاختيار الممكن ، هل تعجبت لتناقض الواقع مع إمكانيات المرأة وذكائها والبديهيات؟





- كثيرة هى الأسباب والمقدمات ، سواء كانت أسرة مفككة فى عائلة ثرية ومفسدة أو بيئة اجتماعية محدودة الثقافة والطموح والمبادئ والنجاح ؛ خلفية اجتماعية لا تعلم المبالاة ، ولا تمنح الحب ، ولا تضفى على الحياة مغزى يستحق الجهد ، ولا توفر للمرأة القدوة الصالحة الصلبة ؛ فلا تأخذ المبدأ جدًا ، ولا يحقق النجاح مجداُ ، ولاتصبح السعادة حقًا يكون الاجتهاد طريقه . هي خلفية اجتماعية واسرية لا تشعر المرأة بقيمتها وجدارتها ، فلا تدرك قيمة صدق أو جودة أى شريك جاد حتى وان منحتها إياها حياة ، قد لا تعرف هى حق قيمتها فى الأساس .





- تدفع الحاجة للحب ، وقلة الثقة والجدارة تلك المرأة الى اختيار خاطئ يبرر احباطات الماضي ومشاعر الخجل والذنب ، ويكفل استمرارها.





فاذا كانت النساء منذ ما قبل التاريخ تسعى لرجل قوى واثق يكفل لها الحماية ويشعرها بالإعجاب ،ويقدر على كبح جماح احتياجه ونزواته ، فلن تواجه تلك المرأة مشكلة فى الاختيار الخاطئ ، بل وستراه ناجحًا . فكيف ؟





- فى عالم الرجال هناك من يصطنعون القوة والثقة والحب والحنان ؛ هناك من يستطيعون السيطرة للإشعار بالقوة ؛ السيطرة على الشريك أو افتعالها على النفس . فاذا كانت المبادئ والاستجابة الانفعالية للرجل سطحية ، فلا بأس من اظهار إمكان التخلي عن المرأة فى أى وقت لاشعارها بقوته واحتياجها ، ولا صعوبة فى افتعال الغضب الجارف ، ولاندم على فقدان شراكة لم تكن يومًا عميقة صادقة الإحساس ، فلا يكلف الهجر عناءً ، بل يثبت استمرار مسلسل الضياع .









- فى عالم الرجال هناك من يفتعلون الغزل ويتكلفون المشاعر والمواقف ، فيمارسون مناورات الخداع العاطفي لكسب معركة السيطرة ، هناك من لا يأخذون المرأة جدًا ولكن يظهرون الاحترام والإعجاب والعطف . يدركون نقاط الضعف ،يتسللون من خلالها ويتحكمون إن استطاعوا حتى ولو بالقسوة والإذلال ، ، بل يشعرهم التحكم بنجاح لم ينالوه فى عمل أو علاقات اجتماعية وبثقة عن غير استحقاق .









- فى عالم الرجال الضائعة هناك من يخلقون لدى المرأة الامتثال من خلال الإدمان والإذلال والانسياق إلى صداقات وممارسات لا أخلاقية ، فتنهار كرامة المرأة وتتهاوى مبادئها وتخالجها مشاعر الدونية واليأس أو العار والذنب ، فلا تتصور منها فكاكًا ، ويكون الاستمرار استسهالا وتبريرًا والضياع قدرًا .



