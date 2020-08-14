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ساحة رأي

د. هادى التونسى يكتب: علاقات ضائعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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-   هل مرت بذاكرتك تجربة أو قصة سمعتها عن امرأة تمتلك الجمال والذكاء  والقوة ؛ قوة العزيمة وقوة المبدأ إن أرادت ، ثم اختارت أن تتخلى عن التماسك والمنطق والكرامة لتخضع لرجل فاشل مرتزق محبط ضائع ؛ انحرف عن الطريق القويم إلى الإدمان ، ولم تسعفه مبادئ أو صلابة ليستطيع أن يعيش فى مجتمعه  منتجًا بعلاقات اجتماعية سوية عادلة مبنية على الاحترام والمساواة.

-   هل شعرت بأسف لهذه المرأة ، وقد أهدرت مواهبها وحريتها ، وأنت تراها تنزلق الى عالم الشريك الضائع لتخضع وتستسلم  ، فتفقد قرارها  وآمالها وطموحها ومبادئها وسعادتها شيئًا فشيئًا ، ثم يصبح البؤس مصيرًا ، والكأس صديقًا ، والضمير ألمًا ، والتنازل عادة ، والضياع قدرًا ؟


-   هل أحسست بحسرة لو تخيلت ماكان يمكن لهذه المرأة لو عاشت حياة لائقة تتمتع فيها بأصدقاء أسوياء وعلاقات محترمة ناضجة ،بناءة وصادقة ، تحقق الآمال  والسعادة ، وتكفل للمرأة التوافق النفسي والتمتع بثمار مواهبها في عمل منتج، حياة تجلب اليها تقدير واحترام الآخرين  ؛ الاحترام للسلوك والعمل  ، والتقدير للتماسك والجودة والسمو  ؟        


    واذا قارنت الأمر الواقع بالاختيار الممكن  ، هل تعجبت لتناقض الواقع مع إمكانيات  المرأة وذكائها والبديهيات؟  

-   كثيرة هى الأسباب والمقدمات ، سواء كانت أسرة مفككة  فى عائلة ثرية ومفسدة أو بيئة اجتماعية محدودة الثقافة  والطموح والمبادئ والنجاح  ؛ خلفية اجتماعية لا تعلم المبالاة  ، ولا تمنح الحب ، ولا تضفى على الحياة مغزى يستحق الجهد ، ولا توفر للمرأة القدوة الصالحة  الصلبة  ؛ فلا تأخذ المبدأ جدًا ، ولا يحقق النجاح مجداُ  ، ولاتصبح السعادة حقًا يكون الاجتهاد طريقه  . هي خلفية اجتماعية واسرية لا تشعر المرأة بقيمتها وجدارتها  ، فلا تدرك قيمة صدق أو جودة أى شريك جاد حتى وان منحتها إياها حياة ، قد لا تعرف هى حق قيمتها فى الأساس .

-   تدفع الحاجة للحب ، وقلة الثقة والجدارة  تلك المرأة الى اختيار خاطئ يبرر احباطات الماضي ومشاعر الخجل والذنب  ، ويكفل استمرارها.

 فاذا كانت النساء منذ ما قبل التاريخ تسعى لرجل قوى  واثق يكفل لها الحماية  ويشعرها بالإعجاب ،ويقدر على كبح جماح احتياجه ونزواته  ، فلن تواجه تلك المرأة مشكلة فى الاختيار الخاطئ  ، بل وستراه ناجحًا . فكيف ؟

-   فى عالم الرجال هناك من يصطنعون القوة والثقة والحب والحنان ؛ هناك من يستطيعون السيطرة للإشعار بالقوة ؛ السيطرة على الشريك أو افتعالها على النفس . فاذا كانت المبادئ والاستجابة الانفعالية للرجل سطحية  ، فلا بأس من اظهار إمكان التخلي  عن المرأة فى أى وقت لاشعارها بقوته واحتياجها  ، ولا صعوبة فى افتعال  الغضب الجارف  ، ولاندم على فقدان شراكة لم تكن يومًا عميقة صادقة الإحساس ، فلا يكلف الهجر عناءً  ، بل يثبت استمرار مسلسل الضياع .


-   فى عالم الرجال هناك من يفتعلون الغزل ويتكلفون المشاعر  والمواقف ، فيمارسون مناورات الخداع العاطفي لكسب معركة السيطرة ، هناك من لا يأخذون المرأة جدًا ولكن يظهرون الاحترام  والإعجاب والعطف  . يدركون نقاط الضعف  ،يتسللون من خلالها ويتحكمون إن استطاعوا حتى ولو بالقسوة والإذلال ، ، بل يشعرهم التحكم بنجاح لم ينالوه فى عمل أو علاقات اجتماعية وبثقة عن غير استحقاق  .


-    فى عالم الرجال الضائعة  هناك من يخلقون لدى المرأة الامتثال من خلال الإدمان والإذلال والانسياق إلى صداقات وممارسات لا أخلاقية  ، فتنهار كرامة المرأة وتتهاوى مبادئها وتخالجها مشاعر الدونية  واليأس أو العار والذنب  ، فلا تتصور منها فكاكًا  ، ويكون الاستمرار استسهالا وتبريرًا والضياع قدرًا . 

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