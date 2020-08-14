شاهد | حريق هائل في سوق للخيام بـ الرياض

نشب حريق ضخم في سوق يضم عددًا من المحال التجارية المتجاورة في حي الجنادرية بالعاصمة السعودية الرياض.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت ظهر يوم الجمعة حادث حريق اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية.









وأضاف الحمادي أن فرق الدفاع المدني عملت على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.





ولا تزال أعمال الإخماد مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن، وقد تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.