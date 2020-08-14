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رياضة

بعد تجاهل مورينيو له.. مانشستر سيتي يطلب ضم نجم توتنهام

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
استمر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في السعي في سوق انتقالات الصيف الجاري؛ من أجل ترميم صفوف الفريق السماوي، وسد العجز التي اشتكى منه المدرب الإسباني بيب جوارديولا طوال الموسم.

وحرص السيتي علي فتح خطوط اتصال في أكثر من اتجاه من أجل تأمين احتياجات الفريق، في ظل التغيرات التي ظهرت على الميركاتو بعد كبوة فيروس كورونا المستجد، ليطارد وصيف البريميرليج صفقة جديدة في شمال لندن، لتدعيم وسط الملعب.

واشارت تقارير صحفية بريطانية، الي ان جوارديولا اخطر إدارة السيتي برغبته في الحصول على متوسط ميدان فريق توتنهام هوتسبير هاري وينكس، في تراجع حظوظ الدولي الإنجليزي في حجز مقعد على رقعة المدرب جوزيه مورينيو في الموسم المقبل.

ولا يبدو مورينيو مقتنعًا بجدوى الاحتفاظ بخدمات وينكس في منتصف ملعب السبيرز، في ظل تكتيك الإنجليزي داخل الملعب الذي لا يتماشي مع رؤية مدرب الفريق اللندني، بقدر ما تتناسب مع طريقة جوارديولا الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة.
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