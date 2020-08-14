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اقتصاد

شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:03 م
البورصة
البورصة
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احمد قطب- عمر خالد
أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات أمس الخميس جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2%، متداولًا عند مستوى 10944 نقطة، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية لـ عدسة صدى البلد، إن الأسبوع اقتصر على ثلاث جلسات تداول بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

مضيفة: وضح اختلاف الأداء في جلسة نهاية الأسبوع أمس عن جلسات قبل عيد الأضحى حيث وصلت التداولات إلى مليار و200 مليون جنيه وكانت قبل اجازة العيد اقصي تداولات كانت تصل إلى 700 مليون.

وأشارت إلى أن المستثمرين المصريين والعرب يتجهون إلى الشراء بعد العودة من إجازة عيد الأضحى.

وأضاف بيتر سامي خبير أسواق المال بالبورصة المصرية قائلا: يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة egx30 اتجاه عرضي مائل للصعود بعد العودة من إجازة عيد الأضحى حيث وصل إلى نقطة 11000 ومستوى مقاومة مهم عند نقطة 11200.

وأشار سامى إلى أن مؤشر egx30 يوجد لديه نقاط دعم مهمة وهي 10300 و 10600.
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