أحذية من الطحالب تساهم في تقليل التلوث.. تفاصيل

عرضت قناة العربية، فيديو لباحثين أميركيين طوروا أحذية صديقة للبيئة مصنوعة من الطحالب وقابلة للتحلل تمامًا.









ويتم من خلال هذه العملية تعديل البوليمرات أي تركيبة المواد الكيمائية، التي تدخل في صناعة المواد البلاستيكية.









ومن جانبه يقول مايك بوركارت أستاذ كيمياء، البوليمرات الموجودة تتحلل إلى مواد بلاستيكية دقيقة ويمكن أن تعيش لآلاف السنين دون الضرر بالبيئة.





وأنتج العالم في عام 2017 نحو 350 مليون طن بلاستيك، وقد يتضاعف الرقم إلى 3 مرات حتى العام 2040، وهو الأمر الذي يساعد في تفاقم أزمة التلوث بشكل عام.