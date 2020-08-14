بيري محمد تكتب: رمضان صبحي في زمن الاحتراف

تربينا منذ الصغر علي حب الكيان والانتماء الذي نشجعه فمنذ نعومة أظافري اخترت الزمالك كيانا أعيش فيه كذلك الحال لكل مشجع أهلاوي أوي نادي علي حد السواء، وقد تغافل البعض أننا في زمن الاحتراف والمادة هي التي تحكمه وهي الفيصل الكبير وهي نقطة الحسم في النهاية.

ولكن بمجرد إعلان النية عن الرغبة في إتمام صفقة رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي والاتجاه لبيعه لنادي بيراميدز المعروف بالتقدير المادي الكبير لأي لاعب وإتمام الصفقة بحوالي ٨٠ مليون جنيه نجد أن مواقع التواصل الاجتماعي اهتزت من قبل جماهير الأهلي والتي اتهمته في وصفها بالخيانة وأن النادي كيان كبير لا يقف علي أي لاعب هذا من قبل الجماهير المشجعة للقلعة الحمراء .

وفي المقابل وجدنا مشجعي الفرق المنافسة تستعرض بشكل كوميدي وسخرية صفقة الانتقال خاصة أن اللاعب رمضان صبحي كان يعتقد أن انتمائه كابن من أبناء نادي الأهلي وأن هناك صعوبة أن تجده يلعب داخل مصر لأي فريق غيره ولكن أثبت المواقف عكس هذا التوقع

ولحسم تلك الصفقات المشابه لهذه الصفقة يجب معرفة الآتي:





١/ أن لا يجب أن نتعامل مع لاعب أنه احتقار للنادي الذي يشجعه وأنه مطالب بهذا ولكن يجب التعامل علي أنه لاعب جيد يؤدي فترة خدمته للكيان المحب مقابل مبلغ مادي فقط .





٢/ يجب العلم أن هناك شيئا اسمه ثقافة الاحتراف وهذا لا يتبع أهواء الجماهير ولكن يتبع المقابل المادي المغري والعرض المناسب .





٣/ حب الجماهير للاعب إذا كان مشروطا بحب النادي فهذا خطأ يجب إدراكه لأن مقياس حسابات اللاعب وكرة القدم في زمن الاحتراف مختلفة عموما تتبع لأن عمر أي لاعب كرويا قصير ينتهي عندما يصل ٣٥ أو يزيد قليلا سنة أو اثنين آخرين ومن ثم حب الجماهير ليس كافيا بل أمانه المادي بعد الاعتزال وضمان مستقبله.





٤/ حب الكيان مرتبط بجماهيره وليس لاعبيه اكرر جماهيره وليس لاعبيه وجهازه الفني بدليل أن الاحتراف اعطي الحق مدربين أجانب لتدريب أي فريق مصري وهذا لا يمت بصلة بالانتماء فعند اختيار مدرب نختار الاصلح ولا نختار هويته أو جنسيته.





ومابين هذا وذاك نجد خلافات كثير في صفقات بين الأهلي والزمالك اللاعب إسلام الشاطر ومحمود كهربا وغيرهم والمادة كانت تحكم الاختيار في زمن الاحتراف.



